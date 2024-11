Vor einem halben Jahr hatte die Deutsche Telekom angekündigt, dass sie ihre Auskunft in Rente schickt. Die großen Zeiten lagen da schon 30 Jahre zurück.

Von rund 550 Millionen auf zwei Millionen Anfragen

550 Millionen Anfragen gingen zeitweise ein

Damals bearbeiteten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 60 Standorten in Deutschland rund 550 Millionen Anfragen pro Jahr. Inzwischen ist die Zahl auf rund zwei Millionen jährlich gesunken. Laut Telekom-Sprecher Johannes Maisack zu wenig, um den Dienst noch kostendeckend anbieten zu können. Zuletzt waren 40 Mitarbeiter in einem Call-Center in Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern für die Auskunft 11 8 33 tätig. Ein Teil von ihnen geht jetzt in den Ruhestand, die übrigen wechseln in andere Projekte.

Auskunft half nicht nur bei der Nummernsuche

Dieter Nowocyn vom Verein Telekom-Historik Bochum weiß noch von seiner aktiven Zeit bei der Telefonauskunft, dass die Anrufer nicht immer auf der Suche nach einer Telefonnummer waren:

Es kostete ja nur 20 Pfennig, Zeit war unbegrenzt und manche haben dann ihr Herz ausgeschüttet. Dieter Nowocyn, Verein Telekom-Historik Bochum

In den Jahren stieg der Preis auf 1,99 Euro pro Minute. Im Hintergrund wurde die Telefonauskunft immer wieder modernisiert. Anfangs suchten Mitarbeiterinnen noch in gedruckten Telefonbüchern die Nummern. Später wechselten sie auf Mikrofilme, dann halfen Computer.

Günther Jauch sorgt für letzten Ansturm an der Auskunft

Kurz vor Schluss stiegen für einen Moment die Anrufzahlen, weil Günther Jauch in der TV-Quizshow "Wer wird Millionär" die Kandidatin fragte, als was die Kult-Hotline 11 8 33 bekannt sei. Laut Telekom-Sprecher Maisack riefen während der Sendung mehr als 3.000 Menschen dort an, um zu checken, wer rangeht.

Auskunft weg - gedrucktes Telefonbuch bleibt

In Deutschland gibt es noch andere Unternehmen, die weiterhin eine Inlandsauskunft anbieten. Bei der Bundesnetzagentur sind knapp 50 Unternehmen registriert.

Anders als in den Niederlanden und der Schweiz gibt es in Deutschland auch weiterhin das gedruckte Telefonbuch. In dem kann auf Wunsch jeder mit Rufnummer und Adresse stehen.