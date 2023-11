Amok-Lagen: Wie Schulen in NRW vorbereitet sind

Amokläufe an Schulen sind in Deutschland sehr selten - wenn sie vorkommen, fordern sie aber viele Opfer. In den USA kommen sie regelmäßig vor, das liegt auch an den lockeren Waffengesetzen dort. In Hamburg gab es am Mittwoch Amok-Alarm, weil mehrere Schüler mit vermeintlichen Waffen gesichtet worden waren. In Offenburg soll am Donnerstag ein Schüler einen anderen mit einer Schusswaffe verletzt haben. Wie sind die Schulen und die Polizei auf solche Lagen vorbereitet? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Gibt es Konzepte für Amok-Lagen?

Ja, jede Schule in NRW hat einen sogenannten Notfallordner, der aber geheim gehalten wird und auf den nur die Schulleitungen Zugriff haben. Darin sind verschiedene Gefahrenlagen nach drei Gefährdungslagen aufgeführt. Amok-Lagen gehören beispielsweise zur dritten und damit höchsten Gefährdungsstufe. In dem Ordner stehen klare Anweisungen, wie sich Schulleiter, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler zu verhalten haben. Unter anderem sollen sie sich in den Klassenräumen einschließen und Anweisungen der polizeilichen Einsatzkräfte Folge leisten. Nur die Polizei kann auch offiziell Entwarnung geben, die an vielen Schulen über Lautsprecher mit einem Codewort verkündet wird. Das Wort kennen in der Regel nur die Lehrkräfte.

Im Notfallordner gibt es zum Beispiel auch Vorlagen für Elternbriefe für die Informationsverteilung nach der akuten Lage. Es ist auch erklärt, welche Schritte am ersten, zweiten und dritten Tag danach zu machen sind. Der Ordner wird immer wieder aktualisiert und die Schulleitungen von der Bezirksregierung fortgebildet.

Wie sieht es bei der Polizei aus?

Die Polizei NRW hat wie alle Polizeibehörden seit dem Amoklauf von Erfurt 2002 ein Konzept für Amok-Lagen an Schulen erarbeitet. Damals hatten auch der chaotische Einsatz und mangelnde Kommunikation dazu beigetragen, dass der Täter viel Zeit zum Töten hatte.

Das Stichwort "Amok" oder "bewaffnete Person" löst heute ein definiertes Einsatzszenario aus. Dazu gehört auch, dass Streifenwagenbesatzungen nicht auf Spezialkräfte warten, sondern selbst in Gebäude vordringen, sie nach Tätern durchsuchen und diese ausschalten. Unter anderem deshalb werden seit Jahren in jedem Streifenwagen schwere Schutzwesten, kugelsichere Helme und Maschinenpistolen mitgeführt. Die Streifenpolizisten werden für solche Lagen ausgebildet. Das Kommando in einer Amoklage hat immer ausschließlich die Polizei, sie gibt den Schulangehörigen klare Anweisungen, wie sie sich verhalten sollen.