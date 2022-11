Heute ist der 1. Advent: Wissenswertes für die Vorweihnachtszeit

Was hat es mit dem Adventskranz auf sich?

Gehört zur Vorweihnachtszeit: Der Adventskranz

Der Brauch, Adventskerzen aufzustellen, entstand in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Zu Beginn waren es jedoch weit mehr als nur vier Flackerlichter. Advent 1839, Hansestadt Hamburg: Der evangelische Theologe Johann Hinrich Wichern ist Leiter des Waisenhauses Rauhes Haus. Er wollte seinen Kindern das Warten auf die Heilige Nacht verkürzen. Und so bastelte er aus einem alten Wagenrad einen Kerzenleuchter mit 23 Kerzen – 19 kleine rote für die normalen Werktage und vier große weiße für die Sonntage. Jeden Tag zündete er dann eine weitere Kerze an. So konnten die Kinder bis Weihnachten zählen.

Auch andere Menschen fanden Gefallen an dem Adventskranz. Im Laufe der Zeit reduziert sich die Anzahl der Kerzen. Übrig blieben dann noch die vier besonderen Sonntagslichter.

Zunächst kennen die Menschen die Adventskränze aber nur im evangelischen Norden. Ihren endgültigen Durchbruch schaffen sie ausgerechnet im Krieg. In Lazaretten des Ersten Weltkrieges werden an vielen Orten im Advent solche Kränze aufgestellt. Viele der dort Behandelten nehmen dieses Ritual nach dem Krieg in ihre katholische Heimat mit.