Lichterketten und Co: So viel Strom verbraucht die Weihnachtsbeleuchtung

Über 19 Milliarden Lämpchen - so viele sollen in der Advents- und Weihnachtszeit 2021 an Lichterketten gebrannt haben. Das hat der Stromanbieter Lichtblick ermittelt. Der Wert reicht aus, um rund 200.000 Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versorgen. Die Kosten? Über 190 Millionen Euro.