US-Trend bald weltweit?

Adele bei ihrem ersten Konzert in München

In Amerika etabliert sich besonders in Las Vegas der Trend, dass Künstler ihre Touren auf einen Ort begrenzen. Stars treten monatelang in Las Vegas auf - jüngst auch Adele. Der Gedanke: Nicht der Künstler reist durch die Welt, sondern die Fans reisen zum Künstler.

Die Zentralisierung der Konzerte hängt dabei von regionalen Gegebenheiten wie beispielsweise Infrastruktur, Bevölkerungsdichte oder der Nachfrage ab.

Taylor Swift trat in ihrer aktuellen Tour in Deutschland zwar an drei verschiedenen Standorten auf, verwandelte Gelsenkirchen jedoch drei Tage in Folge in "Swiftkirchen". In Japan und Mexiko fanden zuletzt vier Auftritte immer am gleichen Standort hintereinander statt. In London werden im August fünf Konzerte im Wembley Stadion gespielt, während in Toronto im November sogar sechs Shows stattfinden. Auch Rammstein hatte in Dresden vier und vor wenigen Tagen in Gelsenkirchen fünf Auftritte hintereinander.

Drei Tage lang wurde Gelsenkirchen zu "Swiftkirchen"

Städte und Regionen profitieren

Für die Städte und regionalen Unternehmen bedeuten solche Veranstaltungen Profit. Der Münchener Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner rechnet mit einer Wertschöpfung von rund 560 Millionen Euro während der Konzerte. Es profitieren Hotels, Gastronomie, öffentlicher Verkehr und der Einzelhandel. Auch der extra aufgebaute Adele-Themenpark in München ist ein Besuchermagnet und soll für mehr Umsatz sorgen.