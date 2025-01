WEITERE NACHRICHTEN

E-Auto-Zulieferer in NRW unter Druck • Der massive Rückgang beim Verkauf von Elektroautos in Deutschland hat auch Auswirkungen auf Zulieferbetriebe in NRW . Recherchen des WDR-Magazins Westpol haben ergeben, dass geplante Investitionen teils aufgeschoben und Stellen gestrichen werden. Viele Betriebe hatten voll auf die Mobilitätswende gesetzt. Jetzt fühlen sie sich von Bund und Land im Stich gelassen. In Norwegen sind schon knapp 90 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge reine E-Autos. In Deutschland sind es gerade einmal 14 Prozent. Laut ADAC liegt das auch an teuren Preisen an öffentlichen Ladestationen.

Bewohner durchsuchen die Überreste ihres Hauses, das durch das Palisades-Feuer im Stadtteil Pacific Palisades in Los Angeles, Kalifornien, zerstört wurde

Lage in Los Angeles weiter dramatisch • Die zweitgrößte Stadt in den USA bangt wegen neuer Winde vor noch mehr Bränden in den nächsten Tagen. Mindestens 16 Menschen kamen bei den Bränden schon offiziell ums Leben. Die Behörden befürchten, dass noch mehr Todesfälle bekannt werden, sobald Ermittler die teilweise völlig verwüsteten Gebiete gefahrlos absuchen können. Mehr als 12.000 Häuser liegen schon in Schutt und Asche, weitere Evakuierungen wurden angeordnet.

AfD-Parteitag nimmt "Remigration" ins Wahlprogramm auf • Die AfD hat den umstrittenen Begriff "Remigration" in ihr Programm für die Bundestagswahl aufgenommen. Auf dem Parteitag in Riesa in Sachsen stimmte eine große Mehrheit dafür. Das Wort steht unter Rechtsextremen für massenhafte Abschiebungen von Menschen mit Migrationshintergrund.

Nach den Protesten gegen das Treffen in Sachsen ermittelt die Polizei auch in eigener Sache. Der Linken-Landtagsabgeordnete Nam Duy Nguyen wurde nach eigenen Angaben von Polizisten niedergeschlagen - trotz Abgeordnetenausweis und Warnweste. Der Parlamentarier war als Beobachter vor Ort. Dresdens Polizeipräsident hat sich inzwischen für den Vorfall entschuldigt.

Bundeswehr stellt Heimatschutzdivision auf • Die Bundeswehr wird umstrukturiert und stellt bis April eine für den Heimatschutz zuständige neue Division des Heeres auf. Die Division werde " eigene und gegebenenfalls weitere Truppenteile im Rahmen der nationalen territorialen Verteidigung, im Hilfeleistungsfall, in der zivil-militärischen Zusammenarbeit " führen, sagte ein Heeressprecher gestern. Sie werde aus aktiven Soldatinnen und Soldaten sowie Reservistinnen und Reservisten bestehen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ( SPD ) hatte der Bundeswehr im Frühjahr 2024 mit dem "Osnabrücker Erlass" eine neue Struktur verordnet.