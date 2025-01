Ziel ist laut Stadtverwaltung eine „nahtlose öffentliche Mobilitätskette“. Sie will die Sharing-Angebote so gut organisieren und bündeln, dass sie fast überall zur Verfügung stehen – auch in ländlichen Gebieten. Sie sollen zu einer umweltfreundlichen Mobilität beitragen.

Sharing-Angebote an vielen Haltestellen

Carsharing, Pedelecs, E-Tretroller, Lastenfahrräder – all das ist in Aachen vorhanden. Die Verleihsysteme wurden fortlaufend ausgebaut. Doch es gibt noch Lücken. Die will die Stadt schließen. Deswegen soll an vielen Haltestellen des Öffentlichen Nahverkehrs mindestens ein Sharing-Angebot entstehen. Dann heißt es: Vom Bus direkt aufs Leihfahrrad oder von der Bahn weiter mit dem E-Tretroller. Alles bequem buchbar mit nur einer App.