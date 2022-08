Nach zwei Unfällen: Wie werden Achterbahnen überprüft?

Fahrgeschäfte im Freizeitpark werden jährlich gecheckt

Nur mit solch einer Genehmigung darf ein Fahrgeschäft zu einer Kirmes transportiert oder in einem Freizeitpark betrieben werden. Je nach Komplexität der Anlage wird diese Genehmigung nur für ein Jahr erteilt, etwa für eine Achterbahn, oder auch für mehrere Jahre, zum Beispiel bei einem einfachen Kinderkarussell. "Der Prüfintervall für eine Achterbahn in einem Freizeitpark beträgt ein Jahr. In der Regel werden die Anlagen vor der Saison untersucht," sagt Maurice Shahd vom TÜV -Verband: "Je nach Komplexität kann so eine Überprüfung auch mehrere Tage in Anspruch nehmen."

Probefahrt um Mängel aufzudecken

Ein traditionelles Fahrgeschäft – das Kettenkarussell

Dabei schauen die Prüfer auf alle sicherheitsrelevanten Bauteile, gucken, ob irgendwo Rost entstanden ist, ob es Materialermüdungen gibt, oder ob zum Beispiel Sicherheitsbügel richtig schließen. Zum Abschluss machen die TÜV -Prüfer noch eine Probefahrt. Dabei achten sie zum Beispiel auf ungewöhnliche Geräusche und darauf, welche Kräfte wirken.

Anlagen werden für Sonderprüfungen auseinandergenommen