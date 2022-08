Nach Unfall bei Achterbahn-Fahrt: Worauf Fahrgäste achten können

Karussells, Achterbahnen, Riesenräder - sie begeistern viele große und kleine Gäste in Freizeitparks und auf Volksfesten. Doch auch wenn die Sicherheitsstandards in Deutschland hoch sind, kann es zu Unfällen kommen. Das passiert eher selten, aber wenn, sind die Folgen dramtaisch. So wie am Samstag im Freizeitpark in Klotten an der Mosel.

Unfälle mit Fahrgeschäften in verschiedenen Ländern

Dort war eine 57-jährige Frau aus dem Saarland aus einer fahrenden Achterbahn gestürzt. Sie erlitt tödliche Verletzungen. In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Unfälle in verschiedenen Ländern gegeben:

Mitte Juli kam bei einem schweren Unfall in einer Achterbahn im dänischen Aarhus ein 14-Jähriges Mädchen ums Leben. Im September vergangenen Jahres stürzte eine Sechsjährige aus einer Achterbahn in einem Freizeitpark im US-Bundesstaat Colorado - sie war nicht richtig angeschnallt. Im Juni 2016 etwa wurden bei der Entgleisung einer Achterbahn in Schottland zehn Menschen verletzt.