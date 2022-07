So übt die Feuerwehr eine Höhenrettung für die Rheinkirmes

Was, wenn ein Fahrgeschäft in luftiger Höhe mal steckenbleibt? Wenn am Freitag die Rheinkirmes in Düsseldorf beginnt, will man gerüstet sein.

Feuerwehr-Leitern nicht lang genug

Den Ernstfall trainiert die Feuerwehr traditionell vor dem Kirmesstart. Dazu setzt sie spezielle Höhenretter ein, denn die Leitern der Feuerwehr sind nicht lang genug, um ganz oben zu den Fahrgeschäften zu kommen. Die Höhenretter üben an sieben Fahrgästen, die sich zuvor freiwillig gemeldet hatten.