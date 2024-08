Es gibt viele ähnliche Ideen für die neue Nutzung leerstehender Kaufhäuser. Da Shopping immer weniger Menschen in die Innenstädte lockt, gibt es Leerstand auch bei kleinen Geschäften. In Dortmund werden nun leere Schaufenster genutzt, um Kunst und Kultur zu zeigen und so die Kreativwirtschaft in der Stadt sichtbar zu machen.

Es gibt also viele Möglichkeiten, unsere Innenstädte lebenswerter zu machen, welche gibt es in deiner Nähe? Welche würdest du dir wünschen? Schreib es uns in die Kommentare.