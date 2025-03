Audio: Master of Desaster – Armin Boehm malt die Gegenwart

WDR 3 Kulturfeature. . 52:23 Min. . WDR 3. Von Thorsten Jantschek.

Für eine Ausstellung in der König Galerie in Berlin arbeitet Armin Boehm an großformatigen Gesellschaftspanoramen. Sie zeigen grelle Figurenkonstellationen, die aktuelle Krisen aufgreifen – ein verstörendes Update der Neuen Sachlichkeit.// Von Thorsten Jantschek/ DLF 2024/ www.radiofeature.wdr.de | audio