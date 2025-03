Master of Desaster – Armin Boehm malt die Gegenwart

WDR 3 Kulturfeature. . 52:23 Min. . Verfügbar bis 14.03.2099. WDR 3. Von Thorsten Jantschek.

Für eine Ausstellung in der König Galerie in Berlin arbeitet Armin Boehm an großformatigen Gesellschaftspanoramen. Sie zeigen grelle Figurenkonstellationen, die aktuelle Krisen aufgreifen – ein verstörendes Update der Neuen Sachlichkeit.// Von Thorsten Jantschek/ DLF 2024/ www.radiofeature.wdr.de

