Audio: Reprogrammiert euch! - Arbeit, Zukunft und Science-Fiction

WDR 3 Kulturfeature. . 53:24 Min. . WDR 3. Von Tim Schleinitz und Swantje Reuter.

Warum arbeitest Du eigentlich? Willst Du oder musst Du? Was wäre, wenn Du nicht müsstest? Aktuelle Science-Fiction-Literatur denkt unsere Arbeitswelt konsequent weiter, spitzt zu, sucht Alternativen. Denn: the future is unwritten.// Von Tim Schleinitz und Swantje Reuter/ WDR 2023/ www.radiofeature.wdr.de | audio