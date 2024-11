Unverstellte Blicke – Freie Fotografie in der DDR

WDR 3 Kulturfeature. . 54:05 Min. . Verfügbar bis 08.11.2099. WDR 3. Von Daniel Guthmann und Joachim Palutzki.

Fotografen konnten in der DDR sichtbar machen, was von der Staatsmacht ausgeblendet werden sollte. Manche schmuggelten Aufnahmen in den Westen oder fotografierten nur noch für das eigene Archiv – Bilder, die heute neu entdeckt werden. // Von Daniel Guthmann und Joachim Palutzki/ WDR 2024/ www.radiofeature.wdr.de

Audio Download .