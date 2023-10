Audio: Sarajevo Sounds - Bosnien zwischen Traum und Trauma

WDR 3 Kulturfeature. . 54:52 Min. . WDR 3. Von Barbara Kenneweg.

30 Jahre nach Kriegsende erinnern zwei Künstler an das Grauen der Belagerung, aber auch an das, was Sarajevo einmal war - eines der wichtigsten kosmopolitischen und multikulturellen Zentren auf dem Balkan. Gibt es Chancen daran anzuknüpfen?// Von Barbara Kenneweg/ WDR 2023/ www.radiofeature.wdr.de | audio