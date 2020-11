US-Wahl 2020: Die gespaltenen Staaten

COSMO Machiavelli - Rap und Politik. . 51:32 Min. . Verfügbar bis 06.11.2025. COSMO.

Ein endgültiges Wahlergebnis steht noch nicht fest, als wir diese Folge aufzeichnen. Was aber feststeht: Niemand hat die Welt so geprägt wie Donald Trump in den vergangenen vier Jahren seiner Präsidentschaft. Das wird vor allem deutlich, wenn wir seinen Einfluss auf Rap und Politik unter die Lupe nehmen.

