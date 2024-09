Bei Alli Neumann führte ein Streitgespräch kürzlich zu einem Polizeieinsatz. Die Musikerin prägt mit ihrer Kunst die deutsche Musiklandschaft und steht lautstark zu ihrer progressiven Haltung. Braucht es vielleicht mehr Zwischentöne, um wirklich gehört zu werden? Oder gibt es immer mehr Menschen, die keine andere Meinung hören wollen?

Journalistin Eva Schulz war vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg unterwegs. Mit der Frage: Deutschland, warum bist du so? Bei einer AfD-Veranstaltung mit dem Faschisten Björn Höcke musste sie feststellen: Viele seiner Anhänger:innen sind nicht bereit für Dialog.

In dieser Podcastfolge sitzen Jan und Vassili mit Alli und Eva in den Bergen Österreichs, beim FAQ Festival im Bregenzerwald. Umgeben von frischer Höhenluft sprechen sie darüber, wie wir alle wieder besser ins Gespräch kommen. Wie führen wir schwierige Gespräche? Was können wir aus ihnen lernen? Und wie gehen wir mit Menschen um, die diese Gespräche meiden?

Und zwischendurch stellen Alli und Vassili fest, dass sie vielleicht besser nicht auf ein gemeinsames Date gehen sollten. Ein Podcast über schwierige Gespräche und schwierige Wahlen, auf die es keinen einfachen Antworten gibt - aber sehr wohl konstruktive Lösungsansätze.

Links: