Adenauer will Atomwaffen

In der BRD wächst eine Wehrpflicht-Armee von 500.000 Mann. In der DDR wird aus der kasernierten Volkspolizei eine Nationale Volksarmee mit 120.000 Soldaten. Hinzu kommt die atomare Aufrüstung in Ost und West. Auch Adenauer will Atomwaffen für die Bundeswehr, obwohl die Pariser Verträge das untersagen.