Mitte des 20. Jahrhunderts verschärft sich der Kalte Krieg. Die Gefahr einer atomaren Auseinandersetzung ist plötzlich real. Nach den USA und der Sowjetunion wird Großbritannien zur dritten Atommacht. 1957 testen die Briten im Pazifik eine Wasserstoffbombe.

Gegen die Logik der gegenseitigen Abschreckung durch Atomwaffen gibt es Widerspruch. Im Februar 1958 wird die britische "Kampagne für nukleare Abrüstung" gegründet. Zu Ostern 1958 organisiert die Sammlungsbewegung einen Protestmarsch von London zum 80 Kilometer entfernten Atomwaffen-Forschungszentrum in Aldermaston.

1960 erstmals in Deutschland

Hunderte Menschen beteiligen sich am ersten Ostermarsch - der zur Tradition wird. 1959 gehört auch der Hamburger Konrad Tempel zu den Teilnehmern. Er will die Ostermarsch-Bewegung auch in der Bundesrepublik in Gang setzen, wo das Wettrüsten ebenfalls für Diskussionen sorgt. Bundeskanzler Konrad Adenauer ( CDU ) hatte sich für die atomare Bewaffnung der Bundeswehr ausgesprochen.