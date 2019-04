Zwölf Gründungsstaaten

Am 4. April 1949 unterzeichnen in Washington die USA und Kanada sowie ihre zehn europäischen Partner den Nordatlantik-Vertrag. Dazu gehören Frankreich, Großbritannien, die Benelux-Staaten, Dänemark, Island, Italien, Norwegen und Portugal. Es ist die Geburtsstunde der NATO .

Bereits 1947 hat US -Präsident Harry S. Truman verkündet: "Ich glaube, wir müssen allen freien Völkern helfen, damit sie die Geschichte auf ihre Weise selbst bestimmen können." Die sogenannte Truman-Doktrin formuliert den Anspruch der USA , Hüter der Freiheit zu sein.

Hauptquartier in Brüssel

Am 24. August 1949 tritt das NATO -Abkommen in Kraft. Dessen Kern ist Artikel fünf: "Die vertragsschließenden Staaten sind darüber einig, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere von ihnen in Europa und Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle betrachtet wird."

Das ist der sogenannte Bündnisfall. Wird einer angegriffen, schlagen alle zurück - eine klare Botschaft an die UdSSR . Das Hauptquartier der NATO befindet sich zunächst Washington, später in Paris und heute in Brüssel.

Gegenstück Warschauer Pakt