Bekannt wird Gamal Abdel Nasser während des ersten arabisch-israelischen Krieges 1948/49. Der am 15. Januar 1918 in Alexandria geborene Sohn eines Postangestellten kämpft in der ägyptischen Armee. Seine Einheit wird auf dem Sinai von israelischen Truppen eingeschlossen und harrt ohne Unterstützung der Armeeführung aus. Nasser kehrt als Held nach Kairo zurück.