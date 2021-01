Verfall, Brutalität und Mord

Geboren wird Lynch am 20. Januar 1946 als ältestes Kind einer Mittelstandsfamilie in Missoula im US -Bundesstaat Montana. Er wächst in glücklichen Verhältnissen auf; über den malenden Vater eines Freundes kommt er zur bildenden Kunst. Mitte der 1960er Jahre geht er zum Kunststudium nach Philadelphia, wo er in ärmlichen Verhältnissen in einem Industrievorort lebt. Verfall, Brutalität und Mord sind dort an der Tagesordnung.

1967 beginnt Lynch mit ersten Filmversuchen. Zehn Jahre später entsteht mit "Eraserhead" über einen Mann, dessen Kopf in einer Fabrik zu Radiergummis verarbeitet wird, sein erstes, bisweilen auch etwas ekliges Meisterwerk. Der Produzent Mel Brooks wird auf ihn aufmerksam und engagiert ihn für den Film "Der Elefantenmensch" (1980) über einen Mann mit gutem Herzen und entstelltem Gesicht.