Start in der Stummfilmzeit

Der am 13. August 1899 in London geborene Sohn eines Gemüsehändlers erschließt sich die Filmwelt über verschiedene Jobs. Als Paramount in der britischen Hauptstadt ein Studio eröffnet, bewirbt er sich als Zeichner für die Zwischentitel der Stummfilme. Er arbeitet als Regieassistent, hilft den Kostümbildnern, schreibt Drehbücher.

Mitte der 1920er Jahre führt er erstmals Regie und dreht den Stummfilm "Irrgarten der Leidenschaft". Damit beginnt eine der erfolgreichsten Karrieren der Filmgeschichte, die den Briten 1939 nach Hollywood führt.