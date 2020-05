"Nicht so verlogen"

Er will "ein Kino, das so wunderbar und allgemein verständlich ist wie das Hollywood-Kino, aber nicht so verlogen" . In nur drei Monaten verfilmt er in 14 Teilen Alfred Döblins Roman "Berlin Alexanderplatz". Rastlos dreht er weiter: "Lili Marleen", "Lola", "Die Sehnsucht der Veronika Voss" und "Querelle".