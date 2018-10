Der Film gilt als skandalös, weil er den damaligen Sittenverfall ungeschminkt darstellt. Die Vatikan-Zeitung spricht ihm jeglichen künstlerischen Wert ab und macht dadurch unfreiwillig Werbung. In Cannes erhält der Film die Goldene Palme.

Leeres Studio als Anregung

Fellini dreht fast alle seine Arbeiten im Filmstudio Cinecittà. Für ihn ist es der ideale Ort, um Fantasien umzusetzen: "Für mich gibt es nichts Anregenderes, nichts Erregenderes als ein leeres Studio."

Fellini schafft sein eigenes Kinouniversum. Er folgt keinem Stil und keiner Mode. Kurz nach der Auszeichnung mit dem Oscar für sein Lebenswerk erleidet er einen Schlaganfall. Er stirbt an den Folgen am 31. Oktober 1993 in Rom. Federico Fellini wird 73 Jahre alt.

Stand: 31.10.2018, 00:00