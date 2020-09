Dabei sind seine Werke von Anfang an umstritten, vor allem weil den Sohn eines Chirurgen Nacktheit und Gewalt nicht stören. "Er ist ja sozusagen der Junge mit den scheinbar perversen Neigungen, die sich in seinen Filmen ausdrücken" , sagt der Filmjournalist Gerhard Midding.

Etwa in "Hi Mom" mit der berühmten "Be Black, Baby"-Sequenz, in der Afroamerikaner mit weißen Theaterbesuchern imaginär die Hautfarbe tauschen und sie so mit rassistischer Diskriminierung bis hin zur Vergewaltigung konfrontieren.

Macher von " Mission Impossible "

Alkoholschmuggler-Jagd mit Starbesetzung: The Untouchables

Mit der ersten Verfilmung eines Stephen-King-Romans, "Carrie - Des Satans jüngste Tochter", gelingt Brian De Palma 1976 auch der kommerzielle Durchbruch. Es folgen weitere Blockbuster wie "Scarface", "The Untouchables" und "Mission Impossible"mit Tom Cruise – sein bislang größter Erfolg.

Seine Filme sind Hitchcock mit mehr Blut und weniger sexueller Verklemmtheit. Optisch nutzt Brian De Palma immer wieder seine Lieblingszutaten: Aufnahmen von oben, lange Einstellungen, 360-Grad-Kamerafahrten, Zeitlupen und das geteilte Bild im Splitscreen.

An die großen Erfolge der 80er und 90er Jahre kann Brian De Palma bisher nicht mehr anknüpfen, die jüngeren Filme kommen weniger gut an. Der Krimi "The Black Dahlia" fällt trotz Starbesetzung um Scarlett Johansson und Hilary Swank bei Kritikern und Publikum durch, ebenso "Passion" und der Terror-Thriller "Domino".