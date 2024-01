Düsseldorfs Proficlubs rufen zur Demo-Teilnahme gegen Rechtsextremismus auf

Organisator der Demonstration ist das Bündnis "Düsseldorf stellt sich quer". " Macht mit und nutzt am 27. Januar Eure Stimme. Lasst uns gemeinsam ein Zeichen für unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat setzen ", hieß es am Montag in der gemeinsamen Erklärung der vier Clubs dazu.

Die Fortuna tritt am Samstagabend (20.30 Uhr) in ihrer zweiten "Fortuna für alle"-Partie im Zweitliga-Topspiel gegen den Tabellenführer FC St. Pauli an.