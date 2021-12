Zeitzeichen

Liebe, Loyalität, Heimat

Das Projekt heißt "Aida". Es spielt während der Pharaonenherrschaft und setzt auf das klassische Liebes-Dreieck: Der ägyptische Heerführer Radamès liebt Aida, die Prinzessin der verfeindeten Äthiopier. Sie lebt unerkannt als Sklavin am ägyptischen Hof. Radamès wiederum wird von der ägyptischen Königstochter Amneris begehrt.

Es geht um Liebe, Loyalität und Heimat. Verdi findet den Entwurf hinreißend - und auch das Honorar. Die Rekordsumme von 150.000 Franc ist das Vierfache, was Verdi von Paris für "Don Carlo" erhalten hat. Der Musiker sagt zu und liest Fachliteratur über Ägypten.

Premiere verschoben

Am Anfang von "Aida" steht nicht der übliche Auftrittschor, sondern ein Dialog. Wie mitten im Gespräch beginnt Radamès: "Ja, man sagt, dass die Äthiopier es wagen, uns noch einmal herauszufordern und zu bedrohen." So unmittelbar hat noch keine Oper angefangen. Und nach drei Minuten schafft Verdi mit "Celeste Aida" schon den ersten Hit für große Tenöre.

Die für Anfang 1871 geplante Premiere muss wegen des Deutsch-Französischen Krieges verschoben werden. Die in Paris gefertigten Kostüme und Dekorationen sind nicht rechtzeitig in Ägypten angekommen. Am 24. Dezember ist es endlich soweit: Im neuen Opernhaus von Kairo dirigiert Giovanni Bottesini die Welterste "Aida".