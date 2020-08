Ungleicher Kampf

Die erste große Schlacht um die Hegemonie in Europa beginnt am 4. August 1870 in der Nähe des elsässischen Grenzortes Weißenburg (Wissembourg). 700 deutsche und über 1.000 französische Soldaten fallen oder werden schwer verletzt - die ersten Opfer eines ungleichen Kampfes.

Napoleon III. hat die politische Lage falsch eingeschätzt. Er glaubte, die süddeutschen Staaten würden sich an seine Seite stellen. Doch Bayern, Württemberg und Baden stehen trotz Zweifeln schließlich zu Preußen.