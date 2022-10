ZeitZeichen

Morison hat ein Faible für historische Schriften und studiert die Anatomie der Schriftzeichen mit all ihren geheimnisumwitterten Begriffen wie Punzen, Kegelhöhen, Bögen oder Schleifen. Er arbeitet unter anderem als typographischer Berater für einen Hersteller von Setzmaschinen, nun darf er bei der "Times" ran. Er soll eine moderne und einfach zu lesende Schriftart für die Zeitung entwerfen. Morison ist in seinem Element.

Der Punkt muss weg

Sein Engagement knüpft er allerdings an eine Bedingung: eine Radikalkur der Titelzeile. Die ist bisher in altbackener Fraktur gehalten und endet mit einem Punkt. Nach 144 Jahren soll dieses traditionsreiche Markenzeichen weg.

Geschäftsführung und Gesellschafter geben letztendlich grünes Licht, und Morison beginnt mit seiner Arbeit. Er muss sämtliche Rubriken neu gestalten - von den Nachrichten über die Meinungen bis hin zur Unterhaltung und den Kleinanzeigen. Er probiert verschiedene Schriftschnitte, Strichstärken und Höhen aus, gestaltet Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen.

Times-Mitarbeiter Victor Lardent überträgt zwei der Entwürfe mit dem Bleistift in druckfähige Vorlagen, aus denen man schließlich eine auswählt. Das Ergebnis dieser Entscheidung halten die Leser der Times am 3. Oktober 1932 in den Händen: Die erste Ausgabe gedruckt in "Times New Roman". Der Name entsteht in Anlehnung an die ehemalige Schrift der Zeitung, "Times Old Roman".