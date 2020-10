Bernard B. McMahon, Kommandeur des US -Nachrichten-Kontrollwesens, überreicht die erste Presselizenz der Militärregierung: " Die 'Süddeutsche Zeitung' wird nicht nur die erste deutsche Zeitung in Bayern, sondern auch die größte Zeitung in der größten Stadt der amerikanischen Besatzungszone sein .“

Startpreis: 20 Pfennig

Lange hat McMahon nach durch die Nazi-Zeit unbelasteten Lizenznehmern gesucht. Er findet sie in den Verlegern August Schwingenstein, Edmund Goldschagg und Franz Josef Schöningh.

Ihr Blatt, so verkünden die Gründer, werde " ein Sprachrohr für alle Deutschen, die einig sind in der Liebe zur Freiheit, im Hass gegen den totalen Staat, im Abscheu gegen alles, was nationalsozialistisch ist ".

Als dünnes Blatt mit vier Seiten kommt die Zeitung am 6. Oktober 1945 erstmals auf den Markt, danach an drei Tagen pro Woche, zum Preis von 20 Pfennig. Erst ab September 1949 erscheint die "Süddeutsche" regelmäßig als Tageszeitung.