Die Börse gibt den Takt vor

Am 22. Oktober 1904 gegen 12.30 Uhr rufen Zeitungsboten im Verkehrsgewühl Berlins die Schlagzeile der ersten deutschen Zeitung im Straßenverkauf aus: " Sturm auf Port Arthur. Russische Offensive an der Mandarinenstraße ". Kurz und prägnant erfährt der eilige Leser für fünf Pfennig das Aktuellste aus Politik und Sport, Theaterkritiken und Prozessberichte.

Taktgeber der "B.Z. am Mittag" ist die Börse: Um 12.10 Uhr erfolgt im Börsensaal die Notierung der Öffnungskurse. Zwei Minuten später werden sie telefonisch der Redaktion gemeldet und gelangen sofort zum Setzen; dann starten die Rotationsmaschinen. Bereits um 12.18 Uhr liefert ein riesiger Tross von Lastautos und Fahrrädern die ersten Zeitungen aus.

Berühmte Balkenschlagzeile der modernen Boulevardpresse

Mit der Geschwindigkeit wachsen die Schlagzeilen. " Der Straßenkäufer ist ein sehr flüchtiger ", sagt der Zeitungsforscher Horst Roeper. Er wolle sofort erkennen: Was ist denn heute wohl das Wichtigste? " So entstehen die Balkenüberschriften und riesigen Lettern der Boulevardblätter ."

Wegen Papiermangels eingestellt

Zuweilen ist die " schnellste Zeitung der Welt " schneller als erwünscht. So versucht die Reichskanzlei am 9. November 1918, den Andruck der Schlagzeile "Der Kaiser hat abgedankt" zu stoppen, da man ein Chaos befürchtet.

Zwei Monate später will Reichspräsident Friedrich Ebert in Weimar die Nationalversammlung eröffnen. Seine vorbereitete Rede kann der verblüffte Ebert bereits auf der Reise dorthin in der "B.Z. am Mittag" lesen.