Zeitzeichen

Vor dem Verhör wird Sophie durchsucht. Da es keine Gestapo -Beamtinnen gibt, muss das die Gefangene Else Gebel erledigen. Als die beiden allein sind, rät sie Sophie, nichts einzugestehen. "Das habest du auch nicht getan, gibst du zurück, aber da sei so manches, was sie finden könnten" , notiert Else später. Dann sei Sophie zur Vernehmung geholt worden.

Begeistertes "Jungmädel"

Geboren wird Sophie Scholl am 9. Mai 1921 im württembergischen Forchtenberg. Sie ist das vierte Kind der früheren Diakonisse Lina. Ihr Vater Robert ist Bürgermeister. Schon mit acht Jahren sagt Sophie selbstbewusst: "Die Brävste bin ich nicht, die Schönste will ich gar nicht sein, aber die Klügste bin ich immer noch."

1933 gibt es Spannungen in der Familie. Die Eltern sind Pazifisten und hassen die Nazis. Doch die ältesten Kinder treten begeistert der "Hitlerjugend" bei - auch Sophie. Mit zwölf Jahren trägt sie ihre erste "Jungmädel"-Uniform und steigt bald zur Anführerin auf.