17.04.1945: Todestag der Widerstandskämpferin Hannie Schaft

dass die Deutschen 75 Prozent der niederländischen Juden töten,

wo und warum Hannie Schaft Ausweise stiehlt,

dass Hannies Waffe bei ihrem ersten Tötungsversuch versagt,

wie sie nur durch einen tragischen Zufall kurz vor Kriegsende verhaftet wird.

Aus dem Ersten Weltkrieg können sich die neutralen Niederlande noch heraushalten, doch aus dem Zweiten Weltkrieg nicht. Als die Niederlande besetzt werden, studiert Hannie Schaft Jura in Amsterdam. Sie sieht sofort, dass ihre jüdischen Freunde in allen möglichen Aktivitäten eingeschränkt werden und schließt sich dem Widerstand an, zunächst mit Worten, dann mit Waffen.

Sie tötet Nazis, legt Brände in kriegswichtigen Anlagen und schmuggelt jüdische Kinder aus dem Land. Ihr größter Coup ist die Sprengung eines deutschen Munitionszuges nahe ihres Wohnortes. Die Gestapo sucht per Steckbrief lange nur nach dem "Mädchen mit den roten Haaren", weil sie ihren Namen nicht kennt. Doch kurz vor Kriegsende wird sie verhaftet und hingerichtet.

