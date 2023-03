ZeitZeichen

Der Komponist verstummt

Durch den Ersten Weltkrieg ist er plötzlich vom Ausland abgeshchnitten. Als die Revolution ausbricht, ergreift Rachmaninow die erste Gelegenheit zur Flucht. Von New York aus beobachtet er, wie Josef Stalin in der Sowjetunion eine brutale Diktatur errichtet.

In den Staaten ist er ein gefragter Pianist mit Spitzengagen. Als Komponist hingegen verstummt er, weil ihm die Heimat als Inspiration fehlt. Sie kehrt erst zurück, als er sich am Vierwaldstättersee eine prachtvolle Villa baut. In den Sommermonaten in der Schweiz komponiert er wieder, unter anderem seine dritte Sinfonie.

Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs muss Rachmaninow aber auch das Alpen-Idyll verlassen. Er zieht ins klimatisch angenehme Kalifornien - auch weil er immer stärkere Schmerzen im Rücken und an den Händen hat. Wenige Monate vor seinem Tod kauft er sich ein Haus in Beverly Hills, dort stirbt er am 28. März 1943 an Lungenkrebs.