22.04.2005: Comic-Übersetzerin Erika Fuchs stirbt in München

In diesem Zeitzeichen erzählt Christian Kosfeld:



wie Erika Fuchs nach dem Zweiten Weltkrieg Übersetzerin der Micky-Maus-Hefte wird,

warum Pechvogel Donald bei Erika Fuchs etwas hochtrabend spricht,

wie Erika Fuchs mit Zitaten, Reimen, Alliterationen und neuen Wortbildungen spielt,

was Entenhausen mit dem fränkischen Wohnort von Erika Fuchs zu tun hat,

wie sie Besuch von Carl Barks bekommt, dem Schöpfer der berühmtesten Ente der Welt.

Ihr Name klingt, als habe sie ihn erfunden: Johanne Theodolinde Erika Petri wird am 7. Dezember 1906 in Rostock geboren. Die Mutter ist Lehrerin, der Vater Ingenieur. Seine Erziehung ist streng und autoritär. Doch früh beweist Erika, dass sie ihren eigenen Kopf hat: Sie geht tanzen und heimlich ins Kino, später schneidet sie sich die Haare modisch kurz.

Sie studiert Archäologie, Geschichte und Kunstgeschichte und promoviert darin 1931. Für ihren Mann, den Fabrikerben Günter Fuchs, zieht sie in die Provinz, obwohl sie lieber Großstadt um sich hätte. Nach Kriegsende startet die zweifache Mutter eine Karriere als Übersetzerin. Sie kämpft um jeden Auftrag - und bekommt schließlich Micky Maus.

Das sind unsere wichtigsten Quellen und unsere Interviewpartnerin:



Joanna Straczowski (Leiterin des Erika-Fuchs-Hauses in Schwarzenbach an der Saale)

Klaus Bohn: Das große Erika-Fuchs-Buch. Lüneburg 1996

Ernst Horst: Nur keine Sentimentalitäten. Wie Dr. Erika Fuchs Entenhausen nach Deutschland verlegte. München 2010

Weiterführende Links:



Die Macher hinter diesem Zeitzeichen:

Autor: Christian Kosfeld

Redaktion: Frank Zirpins