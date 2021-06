Zeitzeichen

Karlrobert Kreiten, der am 26. Juni 1916 in Bonn geboren wird, wächst in Düsseldorf auf. Vater Theo unterrichtet Klavier und Komposition am Konservatorium, Mutter Emmy ist Sängerin. Schon mit elf Jahren tritt Karlrobert öffentlich auf. Mit 16 wird er beim Internationalen Klavierwettbewerb in Wien ausgezeichnet, kurz darauf erhält er in Berlin den Mendelssohn-Preis.

Breites Repertoire

Kreiten studiert in Köln und Wien, 1937 zieht er nach Berlin um und besucht zwei Jahre lang die Meisterklasse von Claudio Arrau. Er gibt in Berlin Solo-Abende, tritt in Konzerten mit den Philharmonikern auf, auch in Düsseldorf und im Kölner Gürzenich.

Kreitens Repertoire ist breit. Er interpretiert Bach, Mozart, Beethoven, glänzt mit Werken von Chopin und Liszt. Er spielt ebenfalls Klavierkonzerte von Brahms, Tschaikowski, Rachmaninow, aber auch zeitgenössische Komponisten wie Strawinsky und Prokofjew.

Folgenreiche Äußerung