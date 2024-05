11.05.1904: Geburt des Künstlers Salvador Dalí

WDR Zeitzeichen. . 14:44 Min. . Verfügbar bis 12.05.2099. WDR 5.

welche Rollen ein Ameisenbär, ein Ozelot und ein Tintenfisch in Dalís Leben spielen,

warum Dalí die Freundschaft mit Federico García Lorca als "tragische Liebe" bezeichnet,

wie Dalí zu seinen zerfließenden Uhren inspiriert wurde,

warum die Amerikaner Dalí während seines Exils in den USA nicht nur wegen seiner Kunst lieben.

Michael Imhof (Kunsthistoriker und Buchautor)

Michael Imhof: Dalí - Leben und Werk, Petersberg 2024.

Salvador Dalí: Das geheime Leben des Salvador Dalí, 1997.

Dalí Lorca Buñuel - Aufbruch in Madrid - Korrespondenzen, Stuttgart 1993.

Der spanische Maler Salvador Dalí pflegt seine Exzentrik. Mit weit aufgerissenen Augen, einem nach oben gezwirbelten Schnurrbart und dem eleganten Gehstock spielt Dalí vor Journalisten den irren Künstler, der auf dem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn wandelt.Ein ganz anderer ist Salvador Dalí in seinem Dorf Cadaqués, an der Costa Brava gelegen. Hier verbringt er beinahe sein ganzes Leben, malt viele Stunden am Tag und pflegt Freundschaften mit einfachen Menschen.Mit 25 Jahren trifft Salvador Dalí die Frau, mit der er sein restliches Leben verbringen wird. Gala und Salvador Dalí heiraten. Gala ist nicht nur seine Muse, sondern auch seine Managerin, die knallhart Preise aushandelt und die Kunst ihres Mannes gewinnbringend vermarktet.Salvador Dalís Werke sind von einer tiefgründigen ausbalancierten Schönheit, altmeisterlich gemalt. Der Katalane ist einer der bedeutendsten Maler des 20. Jahrhunderts. Er stirbt im Januar 1989 mit 84 Jahren.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Andrea KlasenRedaktion: Christoph Tiegel und Frank ZirpinsTechnik: Christina Gabriel