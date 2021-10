Zeitzeichen

Kämpfer auf den Barrikaden

Virchow kommt in eine völlig ausgezehrte Provinz mit hungernden und verwahrlosten Menschen. Ärztliche Kunst allein kann nicht mehr helfen, nur bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen, erkennt er und schreibt nach Berlin: " Was soll man von einem Volk erwarten, das seit Jahrhunderten in so tiefem Elend um seine Existenz kämpft ". Nie habe es eine Zeit gesehen, " wo seine Arbeit ihm zu Gute kam, das die Frucht des Schweißes immer nur in die Säckel der Grundherrschaft fallen sah ."

Noch vor Virchows Rückkehr bricht in Berlin die Revolution aus. Der junge Arzt beteiligt sich am Barrikadenbau und schließt sich den radikalen Forderungen nach Demokratie an. Sein offizieller Bericht über die Lage in Oberschlesien wird zur Anklage gegen Preußens Regierung. Die Lösung könne nur lauten: Bildung, Freiheit, Wohlstand und unumschränkte Demokratie.

Jede Zelle kommt aus einer Zelle

Nach dem gescheiterten Aufstand verliert Virchow seine Anstellung und seine Wohnung. Er fällt in ein tiefes Loch, hat Suizidgedanken. Schließlich rettet ihn die Berufung als Professor an die Würzburger Universität aus der verfahrenen Lage. Dort gelingt Virchow jene Leistung, die seinen Weltruhm begründet.

Er entwickelt die "Zellularpathologie", die mit der uralten Theorie von den Säften als Krankheitsursache aufräumt. " Jede Zelle kommt aus einer Zelle " lautet Virchows These; Krankheiten beruhen demnach auf einer Störung der Körperzellen und ihrer Funktionen. Mit dieser Entdeckung schafft Rudolf Virchow die Grundlagen der modernen Pathologie.

Virchow mit Präparaten in seinem Arbeitszimmer in der Charité

Virchow gründet Zeitschriften, reist zu internationalen Kongressen und hält wegweisende Vorträge. 1856 holt die preußische Regierung den berühmten Professor zurück nach Berlin. Er erhält einen Lehrstuhl für Pathologie und wird Direktor des für ihn geschaffenen Pathologischen Instituts. Auch politisch mischt sich Virchow wieder ein und engagiert sich auf Seiten der Liberalen für drastische Reformen.

Von Bismarck zum Duell gefordert

Als Mitglied der Stadtverordnetenversammlung führt Rudolf Virchow Hygienemaßnahmen in Schlachthöfen und Markthallen ein und sorgt für den Bau einer Abwasserentsorgung im rasant wachsenden Berlin. 1861 ist er Mitgründer der Deutschen Fortschrittspartei, für die er ins Preußische Abgeordnetenhaus und ab 1871 in den Reichstag einzieht.