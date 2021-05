Zeitzeichen

Am 10. Mai 1941 startet um 18 Uhr in Augsburg vom Gelände der Messerschmitt-Werke eine "ME 110" - ein "Nachtjäger" mit Zusatztanks. Heß ist allein an Bord, er hat das Fliegen im Ersten Weltkrieg gelernt. Britische "Spitfire"-Maschinen verfolgen ihn über der Nordsee. Er schüttelt sie ab, erreicht Schottland und springt mit dem Fallschirm über dem Landsitz eines Adeligen ab.