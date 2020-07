Das Buch gilt als die wichtigste Schrift des Nationalsozialismus: "Mein Kampf", verfasst von Adolf Hitler. Und zwar teilweise im Gefängnis. Dort landet der NSDAP -Vorsitzende 1924 nach einem Putschversuch gegen die bayerische Landesregierung.

Hitler diktiert seine Monologe seinem Chauffeur Emil Maurice und seinem persönlichen Sekretär Rudolf Heß. Samstags trägt er in der Haftanstalt in Landsberg am Lech seinen miteinsitzenden Kameraden neue Kapitel vor.