ZeitZeichen

Podcast "Im Herzen Jeck"

200 Jahre Kölner Karneval: Das nimmt die WDR Lokalzeit zum Anlass, in den Karneval einzutauchen. Jede Folge eine Geschichte über eine Person, die Karneval in der DNA hat, Karneval liebt und lebt - das ganze Jahr. Ein Podcast über die vielen schönen Dinge des Karnevals, aber auch über die kritischen Punkte: Was ist die Rolle der Frau im Karneval? Gehen Indianerkostüme heute noch? Alles nur Saufen? Was ist mit den Exzessen im Straßenkarneval?

Der Karnevals-Podcast der Lokalzeit

Der historische Karneval spielt in jeder Folge eine Rolle. Ein Historiker des kölnischen Stadtarchivs geht auf einige Aspekte in der Folge ein.