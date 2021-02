Von da an präsentiert er fast jedes Jahr einen Hit. Seine Lieder werden auf Karnevalssitzungen, Schützenfesten und im Radio gespielt. Sie heißen "Es ist noch Suppe da", "Am Aschermittwoch ist alles vorbei" oder "Wir kommen alle in den Himmel".

Comeback nach Pfiffen

1964 überträgt der WDR die Kölner Prinzenproklamation zum ersten Mal live im Fernsehen - bundesweit vor zehn Millionen Zuschauern. Doch das Publikum kann mit Jupps neuen Liedern nichts anfangen und pfeift ihn aus.

Schmitz taucht wochenlang unter. Auch später ist sein Status in Köln angekratzt. Umso mehr genießt er sein Comeback in den 1980er Jahren. Kurz nach seinem letzten Auftritt im "Senftöpfchen" stirbt Jupp Schmitz am 26. März 1991 in Köln.

Stand: 15.02.2021