22.12.1984: "Like a Virgin" von Madonna landet auf Platz 1 der Charts

was Madonnas Manager ihr nach ihrem Po-Auftritt prophezeit,

wie Madonna selbst das Geschehen auf der Bühne schildert,

welche Rolle Sex bei ihrer Karriere spielt,

wo die Musikerin ihre Durchsetzungsfähigkeit gelernt hat,

welches Motto hinter Madonnas ehrgeiziger Arbeitshaltung steht.

Der Musiksender MTV richtet 1984 zum ersten Mal eine eigene Preisverleihung aus: die "Video Music Awards", kurz VMAs. Madonna ist damals eine aufstrebende Pop-Sängerin. Ihr erstes Album hat sich gut verkauft und enthielt mit "Holiday" sogar einen kleineren Hit. Jetzt soll sie ihr zweites Album promoten: "Like a Virgin", benannt nach der gleichnamigen Single.Im weißen Brautkleid posiert Madonna auf einer riesigen Hochzeitstorte und beginnt zu singen. Dann passieren Dinge, die manchen mehr und anderen weniger gefallen - auf jeden Fall aber gut fürs Geschäft sind. Am 22. Dezember 1984, anderthalb Monate nach der Veröffentlichung, steigt "Like a Virgin" an die Spitze der Billboard-Charts.