Zeitzeichen

Bosch macht eine Feinmechaniker-Lehre und geht anschließend auf Wanderschaft im In- und Ausland. Besonders prägend ist der einjährige Aufenthalt in den USA , wo er in den Werken von Thomas Alva Edison arbeitet. Bosch fasziniert die Kraft des industriellen Aufbruchs.

Eine "zündende" Idee

Zurück in Schwaben gründet er mit 25 Jahren in Stuttgart die "Werkstätte für Feinmechanik & Elektrotechnik", die dank seines Ideenreichtums rasant wächst. Kein Erfinder sei Bosch gewesen, wird sein Biograph Theodor Heuss später schreiben, aber " ein Unternehmer mit Weitblick ".

Eines seiner ersten Erfolgsprodukte ist die "Bosch-Zündkerze", die eine zuverlässige Zündung des Benzin- Luft-Gemischs in Verbrennungsmotoren gewährleistet und damit dem Automobil mit zum Durchbruch verhilft. Auch Scheibenwischer, Scheinwerfer oder Bremsvorrichtungen gehen auf Bosch zurück.