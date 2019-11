Preußisches Patent für Ultramarin

Nach dem Studium gründet Carl Leverkus zunächst in seiner Heimatstadt Wermelskirchen eine Fabrik für Soda, Glaubersalz, Borax, Zinn- und Bleisalze sowie Schwefel-, Salz- und Salpetersäure.

Doch Ultramarin lässt ihn nicht los und es gelingt ihm, den Farbstoff künstlich herzustellen – und damit deutlich günstiger. Dank der Unterstützung des Vaters erhält Leverkus 1838 das Patent für die alleinige Herstellung von Ultramarin im Königreich Preußen.

Zehn Jahre später läuft das Patent aus, und Leverkus muss wegen zunehmender Konkurrenz seine Produktion verbessern. Er sucht nach einem Standort mit besserer Verkehrsanbindung.

Von Wermelskirchen nach Wiesdorf

"Leverkus fand entsprechende Grundstücke, das heißt vergleichsweise billiges, weil landwirtschaftlich nicht nutzbares Land in Wiesdorf am Rhein", erzählt Gabriele John, Leiterin des Stadtarchivs in Leverkusen. Mit seiner Ehefrau und den elf Kindern zieht der Unternehmer in die Nachbarschaft von Köln.

Dort entsteht am Rheinufer in den 1860er Jahren eine Fabriksiedlung mit Produktionsgebäuden, Arbeiterhäusern, Villen für die Fabrikantenfamilie, einem Casino mit Kegelbahn. "So ist allmählich ein kleines Dorf um diese Ultramarinfabrik herum entstanden" , sagt Gunthild Sprakel, Ur-Ur-Engelin von Carl Leverkus.

Bayer übernimmt Fabrik, Leverkusen bleibt

Der Volksmund nennt die Fabrikanlage "Die Bläu", der Unternehmer tauft sie nach seinem Familienstamm "Leverkusen" und baut seine Geschäfte weiter aus. Nach seinem Tod 1889 erwirbt die Firma Bayer aus Elberfeld zunächst Grundstücke, später dann den kompletten Fabrikbesitz der Familie Leverkus.