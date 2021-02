Großer Erfinder, schlechter Kaufmann

Geboren wird Horch am 12. Oktober 1868 in Winningen an der Mosel. Wie sein Vater macht er eine Lehre als Schmied. Mit 15 Jahren geht er als Geselle auf die Walz. 1888 beginnt Horch eine Ausbildung zum Ingenieur für Maschinen- und Motorbau im sächsischen Mittweida. Seine erste Anstellung hat er 1896 bei Auto-Pionier Carl Benz in Mannheim. Vier Jahre später macht sich Horch in Köln-Ehrenfeld selbstständig. Im Januar 1901 ist der erste Horch-Wagen fahrbereit - aber viel zu teuer.