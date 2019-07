Ein Familienunternehmen mit Tradition: Die Firma Miele fertigt seit dem Ende des 19. Jahrhunderts Haushaltsgeräte in Ostwestfalen. Nur wenige deutsche Marken sind weltweit so bekannt. Der Konzern mit Sitz in Gütersloh beschäftigt inzwischen mehr als 20.000 Mitarbeiter.

Gründer Carl Miele wird am 25. Juli 1869 auf einem Bauernhof in Herzebrock geboren. Über seine Kindheit und Jugend ist wenig bekannt. Weil den Hof ein Stiefbruder erbt, wird er Maurer - wie sein Vater. Carl sei ein typischer Westfale gewesen, sagt sein Ururenkel Markus Miele: "bodenständig, stur und entschlossen" .