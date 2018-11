Sie ist ungefähr so groß wie ein Daumen, kostet weniger als 100 Euro und ist dennoch von zentraler Bedeutung für saubere Luft: die Lambda-Sonde, die an Katalysatoren angebracht ist. Sie wird am 16. November 1973 vom Autozulieferer Bosch nach vier Jahren Entwicklung der Öffentlichkeit vorgestellt und misst den Sauerstoffwert in Abgasen.